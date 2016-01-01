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قصة المشرق
 
 

جيش مقدام وسجل معطر بالبطولات !

تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،

 
 

 

أخبار وتقارير
 

إحباط هجوم لداعش بخمس عجلات مفخخة شمالي الموصل الحـشد الشـعبي يفـكـك خلـية إرهـابية في صلاح الدين

اعلن اعلام الحشد الشعبي، أمس الاحد، عن تفكيك خلية ارهابية في محافظة

 
الأحرار تستجوب ثلاثة وزراء قريباً

اكدت كتلة الأحرار، إصرارها على استجواب ثلاثة وزراء والمفوضية العليا

 
21 ألف خط ضوئي لمنطقة الشعب ببغداد

تتجه الشركة العامة للاتصالات والبريد لتطوير واقع خدمات الاتصالات في عموم

 
حددت 15 يوماً لتسلم الاعتراضات دائرة الحماية في بابل تعلن قطع رواتب أكثر من 13 ألف مستفيد

أعلنت دائرة الحماية الإجتماعية في محافظة بابل، أمس الأحد، عن قطع رواتب

 
 

 

اقتصاد

 

 
 
 

محليات
 

 

هددوا باقتحام مجلس المحافظة مئات المقاولين والعمال يتظاهرون بالنجف للمطالبة بمستحقاتهم

تظاهر المئات من المقاولين والعمال، أمس الأحد، وسط محافظة النجف للمطالبة

تربية البصرة تؤكد : الاعتداءات ضد التدريسيين تصاعدت خلال 2016

اكدت مديرية تربية محافظة البصرة، الاحد، تصاعد الاعتداءات ضد الكوادر

نائب عن الموصل: على الحكومة الاحتراز .. هناك احتمالية لانهيار سد الموصل

نائب عن الموصل: على الحكومة الاحتراز .. هناك احتمالية لانهيار سد الموصل

عربيه دوليه
 
 

 

القاعدة وداعش يتنافسان في التكفير والقتل باسم الإسلام اشتعال صراع النفوذ بين الظواهري والبغدادي

 تصاعدت حدة الصراعات مجددًا بين تنظيمي «القاعدة» و»داعش»، إلى الدرجة

وفاة الرئيس البرتغالي السابق ماريو سواريز

 توفي الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاماً لتطوى صفحة

وزير الدفاع الفرنسي: الجيش سيعزز الدفاعات للتصدي للهجمات الإلكترونية

 قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان امس الأحد إن فرنسا أقل عرضة

 
 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-973 ) متى وصل تبليغ إلى منظمات حزب البعث لإلقاء القبض على ناظم كزار حياً أو ميتاً؟

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) هل كانت علاقة حردان التكريتي الوثيقة مع الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء الأسبق أحد اسباب العداء بينه وبين صدام؟

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) لماذا تم اغتيال الفريق الطيار الركن حردان عبد الغفار التكريتي في الكويت؟

ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) هل كان بيان 11 آذار 1970 خديعة ضد الحركة المسلحة الكردية وزعيمها البارزاني؟

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973)

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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