تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت
أخبار وتقارير
رفض رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، قبول التسوية الوطنية بجعل
حذرت جبهة الإصلاح النيابية، أمس الجمعة، مما سمته “سايكس بيكو”
دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، أمس الجمعة، أبناء
تسلمت الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة مجموعة
ذاكرة عراقية
وقد سبقَ الخطيب إلى التأليف في تاريخ بغداد عدد من المؤلفين فمنهم من
ملاحظات وتصويب وتعقيب على ما ورد في كتاب (أحمد حسن البكر)
أعلام خالدون سيرة الخطيب البغدادي وكتابه تاريخ مدينة السلام
اقتصاد
البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع الدولار
تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التخطيط تعتزم إجراء مسح جديد للفقر في العراق
العراق يرفع إنتاج الغاز إلى 5300 طن يومياً
كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة زيادة استثماراتها في العراق
العتبة الحسينية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مطار كربــــلاء
محليات
أعلنت وزارة النقل عزمها تشغيل خمسة الاف سفينة صيد معطلة في
أعلنت وزارة التربية بأنها ستخصص نسبا لمحاضري محو الأمية في
أعلنت منظمة الأمم المتحد يوم أمس الجمعة عن نقلها اكثر من ستة آلاف
عربيه دوليه
أعلن الكرملين امس الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت أنها ستسجل
يستعد رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر باسين، للتقدم بقائمة
رياضة
ماراثون بغداد وضع اسمه على لائحة البطولات العالمية فيصل: نجاح الاتحاد في هذه التظاهرة العالمية سيدفعنا للمزيد من المبادرات المشاركون في ماراثون بغداد يستبقون النجاح بلهفة وثقة بتنظيم كبير وتغطية أكبر
ماراثونيات : الكرنفال البغــدادي
جليل حنون: ادعاءات النقل لا صحة لها.. والميناء متماسك
المشاركة بلغت 26 الأربعاء موعداً لوصول الوفود الرياضية.. والاتحاد
الزوراء يبدأ تحضيراته لمواجهة الفائز من مباراة اليوم
ديربي كربلاء والنجف ينتهي سلبياً
منبر المشرق
المؤسسات التي تخدم المواطن (وزارة الكهرباء)
بناء الإنسان قبل الأوطان
عظمة المسؤول العراقي !!
حقائق التاريخ والبحث عن الحقيقة
ترامب لاعب أم ورقة؟
ثقافة
(خاتون بغداد) لشاكر نوري.. رواية الشخصية الواحدة
تعـالَيْ لِأحضـانِي
الشاعر عباس محمد عمارة: قصائدي النثرية تحاكي الواقع لعراقي
ندوة حوارية بأحكام العمل بالرسم والنحت
أحمد خريس يتساءل: لماذا لا يكون هنالك أميرة شعراء لهذا الموسم؟
الاخيرة
انتحرَ الممثل الاميركي فريدريك جاي باودي على الهواء، وذلك في بث
تشغيل أصغر جهاز في العالم لتصوير أدمغة الرُضع
حديقة باسم ماجدة الرومي في الكويت
ابن الـ16 عاماً يرفض عرضاً أميركياً بستة ملايين دولار!
راغب علامة: لا صداقة بيني وبين أحلام
قوس قزح
أعظم الابتكارات التي صنعها البشر كانت في المجال العسكري، وهذه
وفاة (أقذر رجل في أوروبا) يحرق الأشياء وينام فوق رمادها
فلسطيني يربي أفاعي وحيوانات برية في منزله
لماذا الهولنديون هم أطول شعوب الأرض؟
لماذا كان الرجال في بريطانيا يبيعون زوجاتهم في القرن السابع عشر ؟
شخصيات
داخل حسن..بدأ الغناء عندما كان يخرج لرعي الأبقار
زوزو ماضي .. أدمنت الخمر وحاولت الانتحار وتزوجت تاجر مخدرات
السلطان عبد الحميد..لماذا كان خلعه وتمزيق حكمه هدفاً وغاية لا يمكن الرجوع عنها؟
شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.. أول مراسل حربي لنقل أحداث ثورة العشرين
الجاسوسة الراقصة (ماتا هاري) شيطان في جسد امرأة!
كبوتشي .. مطران قاوم واعتقل ونفي لأجل فلسطين
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا أكد مصطفى برزاني أنه سيقدم على الانتحار
قصة جويا .. البريطانية الهاربة من شراك الإرهاب
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 ماذا احتوت رسالة الملا مصطفى برزاني الى جوزيف ستالين؟ وكيف وافق الأخير على إيواء برزاني وجماعته داخل الأراضي السوفيتية؟
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: أردوغان أكد لي مراراً «أن الدولة لا دين لها»
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: السفير الأميركي الذي اغتيل كان يلتقي بعض العشائر الليبية لحثها على الفيدرالية
طب وعلوم
كشفت دراسة صينية حديثة، أن نوم كبار السن لمدة ساعة وسط النهار، فيما
الفلفل الحار يخفّض من وفيات أمراض القلب
خضروات الملفوف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
إذا كنتَ تريد تخفيف الوزن عليكَ أن تبكي
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
عبد الباسط تركي سعيد
طه جزاع
د. هاشم حسن التميمي
حسين عمران
شامل عبد القادر
سيارات
احذر من استخدام الإطارات الرياضية على الطرق العادية
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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