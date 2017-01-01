تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت
أخبار وتقارير
كشف مسؤولون مصريون٬ عن زيارة مرتقبة لوفد نفطي مصري الى
اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن قيامها بانتاج
دعا النائب عن محافظة الانبار٬ عادل المحلاوي٬ أمس الاربعاء٬ الى
ناشد مواطنون حصلوا على موافقات سابقة بالذهاب الى بيت الله الحرام
ذاكرة عراقية
هكذا وردتْ أول إشارة لعودة واع من جديد يوم 11 كانون الثاني هذا
نوري السعيد انـتـماء و ولاء عراقـي.. وأصـالة البغــدادي
ملاحظات وتصويب وتعقيب على ما ورد في كتاب (أحمد حسن البكر)
نوري السعيد انـتـماء و ولاء عراقـي.. وأصـالة بغــدادية
اقتصاد
البصرة تهدد شركات النفط بعواقب (غير سارة)
الدول الأوروبية تعتزم زيادة استثمارها في العراق
الصحة تخصص 200 مليون دينار لإعمار المؤسسات الصحية بأيسر الموصل
الاستثمار البرلمانية تدعو الحكومة إلى الإسراع بـإطلاق مستحقات المقاولين
واسط تسجل تراجعاً في إيرادات الساحة الحدودية بمنفذ زرباطية
محليات
حذرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان،
أعلنت وزارة التجارة٬ تجهيز 900 نازح بـ «زيت الطعام والسكر» في
ألقت قوة أمنية، القبض على عصابة لتزيور العملة الأجنبية في منطقة
عربيه دوليه
نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الأمين العام السابق للأمم
معركة القضاء على الإرهاب مستعرة في كل أنحاء العالم، وخصوصًا
قال ليون بانيتا، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، إن تنظيم
رياضة
بعد تعذر استحصال سمات الدخول لتركيا وتركمانستان 24 دولة ستشارك في ماراثون بغداد الدولي والوفود تتوافد على بغداد
ماراثونيات : ماراثون بغداد فسحة أمل
عبطان: ندعم ماراثون بغداد الدولي ونعده منطلقاً لرفع الحظر
الكهرباء يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين
ماراثون بغداد بعيون الصحافة العالمية
نجوم الرياضة يتحدثون (لرسالة الماراثون) المشاركة في الكرنفال الرياضي الدولي وقفة بطولية من أجل العراق وشعبه.. ومطالبة بمواقف مسؤولة بالأفعال وليس بالأقوال.. والإنجاز يلامس سمعة بلدنا والرياضة فيه
منبر المشرق
المؤسسات التي تخدم المواطن (وزارة الكهرباء)
بناء الإنسان قبل الأوطان
عظمة المسؤول العراقي !!
حقائق التاريخ والبحث عن الحقيقة
ترامب لاعب أم ورقة؟
ثقافة
في ذكراه السادسة والخمسين جلسة حوارية ومعرض استذكاري للفنان الراحل جواد سليم
مجموعة قصصية جديدة للكاتب كريم صبح
طريــد
عرض لأفضل ما رسمه بيكاسو
أول نصب فني في كندا للتشكيلية العراقية مها مصطفى
الاخيرة
نشرتْ صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس
بعد عام من زفافهما زوج الممثلة الأردنية يحاول قتلها
فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
ممثل شهير ينتحر مباشرة على الهواء!
تشغيل أصغر جهاز في العالم لتصوير أدمغة الرُضع
قوس قزح
قرروا أن يُواجهوا العالم بطريقة خاصة وأن يخرجوا من العالم الذي
في واقعة صادمة.. اعتقال سكان حي فرنسي بالكامل
لماذا كان داروين يأكل كل حيوان يكتشفه؟
امرأة خارقة تصدم الجميع بقوتها
وفاة (داعية) ترك 86 أرملة وحلل زواج أكثر من 4 نساء
شخصيات
داخل حسن..بدأ الغناء عندما كان يخرج لرعي الأبقار
زوزو ماضي .. أدمنت الخمر وحاولت الانتحار وتزوجت تاجر مخدرات
السلطان عبد الحميد..لماذا كان خلعه وتمزيق حكمه هدفاً وغاية لا يمكن الرجوع عنها؟
شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.. أول مراسل حربي لنقل أحداث ثورة العشرين
الجاسوسة الراقصة (ماتا هاري) شيطان في جسد امرأة!
كبوتشي .. مطران قاوم واعتقل ونفي لأجل فلسطين
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا استقال نوري السعيد بعد توقيعه على اتفاق مع مصطفى البارزاني في العام 1943؟
عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 تدهور غير مسبوق في وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان واستمرار معاناة النازحين في العراق
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 مصطفى برزاني .. اتهمته الشيوعية بميوله الدينية والغرب اتهموه بالماركسية وبريطانيا سمته الملا الأحمر
عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة وعام كئيب للمدنيين في سوريا
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 في العام 1946 أصبح ملا مصطفى البارزاني قائداً عاماً لجيش جمهورية مهاباد في إيران
طب وعلوم
كشفت دراسة صينية حديثة، أن نوم كبار السن لمدة ساعة وسط النهار، فيما
الفلفل الحار يخفّض من وفيات أمراض القلب
خضروات الملفوف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
إذا كنتَ تريد تخفيف الوزن عليكَ أن تبكي
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
طه جزاع
علي الزبيدي
شامل عبد القادر
حسين عمران
جهاد زاير
سيارات
بيع مرسيدس موديل 1939 بسعر 6.6 مليون دولار
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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