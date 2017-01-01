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قصة المشرق
 
 

درس من بوش الابن!!

عندما شن بوش الابن حملته الإعلامية ضد صدام ونظامه -قبل أن يعطي

 
 

 

أخبار وتقارير
 

بسبب عدم وجود قوانين لرعايتهم نائب يؤشر ارتفاعاً «مخيفاً» بعدد الأيتام في العراق

عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون٬ طه الدفاعي٬ أمس السبت٬ انتشار

 
بعد تصفية المتعلقات المنافذ الحدودية تباشر بتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار

باشرت هيئة المنافذ الحدودية٬ بتنفيذ مشاريع منافذها الحدودية عن طريق

 
مشاركة فعّالة لوزارة الصحة في معرض دبي للأجهزة الطبية

برعاية وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين شاركت وزارة

 
وزيرة الإعمار: تسليم تصاميم مشروع مزار الإمام عون بن عبد الله (ع) إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية

برعاية وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة آن نافع اوسي

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

بعد الضغط عليها البصرة تعلن إطلاق الشركات النفطية الأجنبية «المنافع الاجتماعية»

بعد الضغط عليها البصرة تعلن إطلاق الشركات النفطية الأجنبية «المنافع الاجتماعية»

شرطة ديالى تضبط كدساً للأعتدة

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، أمس

مجلس نينوى يؤكد: بعض أقسام جامعة الموصل جاهز لاستئناف الدوام

أكد مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، جهوزية بعض اقسام جامعة

عربيه دوليه
 
 

 

القضاء الأميركي يعلّق قرار ترامب بشأن الهجرة بشكل (مؤقت)

 أصدر قاض فدرالي في محكمة سياتل بواشنطن، قراراً يقضي بالتعليق

راخوي: فوزها سيدمّر أوروبا مارين لوبان تطلق حملتها الانتخابية لرئاسة فرنسا

 تدشن مارين لوبان التي تنتمي لليمنين المتطرف حملتها الانتخابية

سيدة المغرب الأولى (للا سلمى) .. أميرة الحرب على السرطان

 “لن أنسى ما حييت السيدة إكرام التي حصلت على العلاج اللازم وعادت

 
 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

ميلانيا ترامب .. عارضة الأزياء التي سكنت البيت الأبيض

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 عبد السلام عارف عارض مجيء الأكراد قائلاً لعبد الكريم قاسم: اكتب للبارزاني (برو .. برو) أي اذهب .. اذهب

(أميرُ صعاليكِ بَغداد) الشاعر عبد الأمير الحُصَيري اقتفاء أثر وصفحات من حياة وسيرة وقصائد جديدة كثير القراءة نظم الشعر في سن العاشرة

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا استقال نوري السعيد بعد توقيعه على اتفاق مع مصطفى البارزاني في العام 1943؟

عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 تدهور غير مسبوق في وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان واستمرار معاناة النازحين في العراق

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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