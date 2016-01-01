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قصة المشرق
 
 

جيش مقدام وسجل معطر بالبطولات !

تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،

 
 

 

أخبار وتقارير
 

مستشفى المحافظة لم يجرِ عمليات منذ أربعة أشهر (مشاريع ضخمة) في الديوانية باتت قريبة من الانهيار

اكد عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، ان مشاريع المحافظة

 
جراء النقص الحاد في إمدادات الدواء دعوات نيابية إلى إنقاذ المئات من خطر الوفاة في مخيمات النزوح

طالبت النائبة عن محافظة نينوى، نورة البجاري، أمس الاثنين، وزارة الصحة

 
المهندس يلتقي الصدر ويناقش معه مستجدات معركة الموصل

بحث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امس الاثنين، مع نائب رئيس هيئة

 
بعد أن اتهمها أحد النواب التجارة تنفي تسلمها (حنطة علفية) وتجهيزها للمواطنين

نفت وزارة التجارة، استلامها محصول الحنطة "العلفية" ضمن حملة تسويق من

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

الاقتصاد النيابية تستضيف أمينة بغداد انسحاب (شركات النظافة) من الكرادة لعدم وجود تخصيصات مالية

قدمت امانة بغداد اعتذارا الى اهالي المناطق الواقعة ضمن قاطعي بلديتي الكرادة

داعش دمّر 50% من الدوائر الخدمية في كرمة الفلوجة

أكد مجلس كرمة الفلوجة، أن تنظيم (داعش) دمر 50% من الدوائر الخدمية

بعد تحرير عدد من أحياء مدينة الموصل عودة تدفق أمواج النازحين باتجاه إقليم كردستان

بعد تحرير عدد من احياء مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي

عربيه دوليه
 
 

 

رئيسة وزراء بريطانيا تدعو إلى الوحدة في كلمة عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

 قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها ستستغل خطابا رئيسيا يتناول

ترامب سيلتقي بوتين خلال أول زيارة خارجية

 قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ان الرئيس الاميركي المنتخب دونالد

يلدريم: لن نسمح بتقسيم تركيا

 في تصريح لافت، حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من أنه بلاده لن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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