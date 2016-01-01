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قصة المشرق
عر ضتِ القناة الفرنسية - 24 مساء يوم الاثنين الما ضي فيلماً قصيراً
أخبار وتقارير
أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم أمس الأربعاء بإلقاء القبض على سبعة
أوضحت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد امس الأربعاء، ان ارتفاع
اعلن وزير التربية في اقليم كردستان، بيشتوان صادق، عن فتح اغلب المدارس
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات الخاصة بمنح الإجازات
ذاكرة عراقية
كربلاء المقدسة، مدينةٌ تقع في وسط العراق. تعتبر أحدى المدن المقدسة لدى
شذرات من تاريخ الكاظمية الرياضي
الحرية.. مدينة تغني
التجــارة باســم الثـقـافـــة
اقتصاد
دعوات إلى تجفيف منابع الإرهاب وحماية الشباب من الانجراف مع التيارات المتطرفة منحة أوروبية بقيمة 85 مليون يورو لإعمار المناطق المحررة في العراق
تراجع أسعار النفط بشكل طفيف
محكمة غسل الأموال تؤكد : تغريم مصارف أهلية 245 مليار دينار بسبب مخالفات في بيع الدولار
300 مليون دولار خسائر العراق سنوياً بسبب توقف تلك الصناعات من يدفع وراء استمرار توقف البتروكيمياويات واستيراد حاجات البلد من دول الجوار؟
المركزي يعلن بدء العمل بنظام (المقسم الوطني)
محليات
افاد مصدر امني في محافظة نينوى، أمس الاربعاء، بأن اكثر من الف نازح
كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، أمس الأربعاء، ان اغلبية الشركات الأمنية
حذر مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر، من معلومات
عربيه دوليه
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن المحققين تمكنوا من اكتشاف
أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العالم متحدثا عن مفاصل حقيقية
ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أنها علمت من الديوان الملكي بلقاء جمع
رياضة
قراءة في أبرز إنجازات الرياضة العراقية لعام 2016 الناشئون أبطال القارة.. والصقور تحلق آسيوياً.. والطائر منتظر فالح يحطم الأرقام
خارج الإطار: مجاملات الأفضل
الأرض تعاند أصحابها خسارة مفاجئة لبغداد.. والجوية يعود بالنقاط الثلاث
الحدود يشترط إقالة رئيس لجنة الحكام للعودة إلى منافسات الدوري
مبارزة البارالمبية في بطولة كأس العالم
الشرطة يضم المصري أحمد مجدي
منبر المشرق
هل اعتنق غوته الإسلام؟
للمرة الثالثة .. نناشد مدير عام بلدية المنصور لإصلاح منهول في الغزالية
رد من مؤسسة السجناء السياسيين
هل ظهر النور من جزيرة العرب ثانيةً؟
عندما يقرأ عدنان
ثقافة
اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان
في معرض ( أنا والبدر والمطر) حسام عبد المحسن يغازل السياب في مصغرات فنية مبهرة
أحـمد مصطـفى علـي يقــرأ أحــلام نجــيب محـفــوظ
«حانة المتنبي» مجموعة قصصية جديدة لعزيز التميمي
المحكي الشعري من منظور جان إييف تادييه.. السرد بلسان القصيدة
الاخيرة
انشدتْ مجموعة من فاتنات رومانية أغنية قال عنها ناشطون في مواقع التواصل
كم يبلغ سعر ساعة توبا بويوكستون في مهرجان دبي؟
ناطحة سحاب على شكل (بيونسيه)
السيمفونية الوطنية تحيي حفلاً لدعم بناء مدارس الأطفال
أكبر إناء عسل بالشرق الأوسط.. للبيع
قوس قزح
شابٌ تركي يدعى علي جان أقدمير يعمل "ذواق ماء"، ومهنته فريدة من نوعها في
أنا سارق.. هكذا عاقبت الشرطة الإندونيسية سائحيْن أسترالييْن بسبب السرقة
تمثال ضخم يثير جدلاً في الهند
مولودٌ بلا أطراف: سعيدٌ لأنني لا أحتاج إلى الأحذية!
صيني استعمل قنبلة يدوية كمطرقة 25 عاماً
شخصيات
محمد مهر الدين .. فنان الهم الاجتماعي والانكسارات العراقية
النجمة زازا غابور: 9 زيجات في 99 عاماً
أحمد رامي شاعر الشباب الذي أحياه الحب وقتله ملاحقة الصحافة له أفشلت زواجه من أم كلثوم
عبد القادر الرسام .. نهر دجلة كان بمثابة الموضوع الرئيس في أغلب لوحاته
سميرة موسى .. سخّرت أبحاثها للتوصل إلى أسرار القنبلة الذرية فأدى ذلك إلى مقتلها
أندرتيكر .. برغم خسارته في مباراته الأولى إلا أن عروض اتحادات المصارعة الحرة انهالت عليه
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) صلاح عمر العلي: ناظم كزار كان رجلاً نزيهاً في حياته الشخصية وسمعته الأخلاقية عالية جداً
ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) متى جيء بعبد الرحمن البزاز وقالوا له: "اكتب وصيتك لعائلتك فغداً فجراً سيتم إعدامك"؟
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) لماذا كان الشيوعي بيتر يوسف يبصق على الأرض حين يواجه عزيز الحاج في المعتقل؟
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) صدام مخاطباً الشيوعيين المعتقلين: "بشرفي الحزبي بشرف العقيدة سيطلق سراحكم بعد أيام
العمليات الإرهابية دمّرت 180 جسراً في الأنبار
طب وعلوم
جسم الإنسان نظام ذكي جدا، حيث تحدث الآلاف من العمليات في جميع أنحاء
هذه الأعراض الـ 6 تدل على وجود جلطات بجسمك
ما لا تعرفه عن قشور الموز
6 فوائد صحية للوز
السعرات الحرارية بالفواكه المجففة أعلى من الطازجة
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
د. هاشم حسن التميمي
شامل عبد القادر
حسين عمران
حاتم حسن
سيارات
كيفية التعامل مع سيارتك الجديدة خلال أول 1000 كيلو متر
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
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