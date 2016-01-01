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قصة المشرق
 
 

معارك حرب الشوارع في الموصل!

عر ضتِ القناة الفرنسية - 24 مساء يوم الاثنين الما ضي فيلماً قصيراً

 
 

 

أخبار وتقارير
 

ضُبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة مختلفة القبض على سبعة جواسيس لداعش في عامرية الفلوجة

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم أمس الأربعاء بإلقاء القبض على سبعة

 
النمو السكاني .. وراء ارتفاع أسعار الإيجارات

أوضحت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد امس الأربعاء، ان ارتفاع

 
بعد حل أزمة إضراب المعلمين والمدرسين تربيـة كـردستـان: افـتـتـاح 95% من مدارس السليمانية

اعلن وزير التربية في اقليم كردستان، بيشتوان صادق، عن فتح اغلب المدارس

 
حددت الثامن من الشهر المقبل لبدء التقديم التعليم تعلن ضوابط منح الإجازات الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات الخاصة بمنح الإجازات

 
 

 

اقتصاد

 

 
 
 

محليات
 

 

بعد فرارهم من مناطق سيطرة داعش وصول أكثر من ألف نازح إلى مخيم حسن شامي شرق الموصل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، أمس الاربعاء، بأن اكثر من الف نازح

بسبب اختراقها من الإرهاب خبير أمني: غلق أغلب الشركات الأمنية المحلية

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، أمس الأربعاء، ان اغلبية الشركات الأمنية

(أسباب سياسية) وراء تأخر تحرير الحويجة مسـؤول محلـي يحـذّر: داعــش يخطـط للهجــوم علـى كـركــوك

حذر مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر، من معلومات

عربيه دوليه
 
 

 

تفاصيل جديدة بقضية اغتيال السفير الروسي في تركيا

 أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن المحققين تمكنوا من اكتشاف

بوتين يخاطب الغرب من موقع قوته في سوريا

 أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العالم متحدثا عن مفاصل حقيقية

يجب أن تشكل الحكومة حتى لو كانت (حكومة أقلية) ملك المغرب أبلغ ابن كيران حرصه على تشكيل سريع للحكومة

 ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أنها علمت من الديوان الملكي بلقاء جمع

 
 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) صلاح عمر العلي: ناظم كزار كان رجلاً نزيهاً في حياته الشخصية وسمعته الأخلاقية عالية جداً

ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) متى جيء بعبد الرحمن البزاز وقالوا له: "اكتب وصيتك لعائلتك فغداً فجراً سيتم إعدامك"؟

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) لماذا كان الشيوعي بيتر يوسف يبصق على الأرض حين يواجه عزيز الحاج في المعتقل؟

ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) صدام مخاطباً الشيوعيين المعتقلين: "بشرفي الحزبي بشرف العقيدة سيطلق سراحكم بعد أيام

العمليات الإرهابية دمّرت 180 جسراً في الأنبار

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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