تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،
أخبار وتقارير
اعلن اعلام الحشد الشعبي، أمس الاحد، عن تفكيك خلية ارهابية في محافظة
اكدت كتلة الأحرار، إصرارها على استجواب ثلاثة وزراء والمفوضية العليا
تتجه الشركة العامة للاتصالات والبريد لتطوير واقع خدمات الاتصالات في عموم
أعلنت دائرة الحماية الإجتماعية في محافظة بابل، أمس الأحد، عن قطع رواتب
ذاكرة عراقية
فِي كل الدنيا حضارات عاصرتها أجيال.. ولقد عانت بعض هذه الحضارات
مقتطفات من سجلات الصحافة والإعلام
شخصيات لها أثر عالم اللغة إبراهيم السامرائي في (حديث السنين)
انتفاضة آذار 1991 قصة الشرارة الأولى التي اندلعت في مدينة البصرة
اقتصاد
دعوات إلى تجفيف منابع الإرهاب وحماية الشباب من الانجراف مع التيارات المتطرفة منحة أوروبية بقيمة 85 مليون يورو لإعمار المناطق المحررة في العراق
تراجع أسعار النفط بشكل طفيف
محكمة غسل الأموال تؤكد : تغريم مصارف أهلية 245 مليار دينار بسبب مخالفات في بيع الدولار
300 مليون دولار خسائر العراق سنوياً بسبب توقف تلك الصناعات من يدفع وراء استمرار توقف البتروكيمياويات واستيراد حاجات البلد من دول الجوار؟
المركزي يعلن بدء العمل بنظام (المقسم الوطني)
محليات
تظاهر المئات من المقاولين والعمال، أمس الأحد، وسط محافظة النجف للمطالبة
اكدت مديرية تربية محافظة البصرة، الاحد، تصاعد الاعتداءات ضد الكوادر
نائب عن الموصل: على الحكومة الاحتراز .. هناك احتمالية لانهيار سد الموصل
عربيه دوليه
تصاعدت حدة الصراعات مجددًا بين تنظيمي «القاعدة» و»داعش»، إلى الدرجة
توفي الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاماً لتطوى صفحة
قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان امس الأحد إن فرنسا أقل عرضة
رياضة
غداً.. فيفا يناقش ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية
يكتبها / ميثم الحسني
نفط الوس أكبر المستفيدين من انسحاب أربيل
اتحاد ألعاب القوى يجري اختبارات مفتوحة ويحدد موعداً لمؤتمره السنوي
أربيل ينسحب من الدوري العراقي.. والاتحاد يقرر عقابه
الاتصالات يتعاقد مع ثمانية ملاكمين لمدة ثلاثة مواسم
منبر المشرق
ما الجديد في قرار مجلس الأمن ضد إسرائيل؟!
إلى أنظار السيدة أمينة بغداد م/نفق الشرطة
روسيا العظمى لن تخدعها رصاصة
قراصنة .. ولكن باسم الشعب
المواطن بين الحكومة والتاجر
ثقافة
الفن يواجه الخراب الشامل.. معرض شامل لأجيال الفن العراقي المعاصر
بغداد هبة الله
بيـن سـنابـك الحــريـة
كاتب صيني: في الموت كما في الحياة لا عدالة ولا مساواة
ســامحـونـي!
الاخيرة
بيعتْ سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74,2 مليون ين (636 ألف
هذا الفيلم تسبب في انفصال نيكول سابا ويوسف الخال لمدة 8 سنوات
أصغر عروسين في مصر.. العريس 8 سنوات والعروس 4 أعوام
ميلا كونيس.. متألقة دوماً
بطل في رياضة الدرّاجات عمره 104 أعوام
قوس قزح
الواجبُ والخدمة العسكرية أمر مقدس؛ خاصة لدى الجنود الهنود؛ فعندما يتعلق
بيع رسائل للأميرة الراحلة ديانا بمبلغ فاق التوقعات
تصوير أغنية داخل أحد السجون يثير جدلاً في فرنسا
(5) بقاع في الأرض يحظر على البشر الاقتراب منها!
عادت للحياة بعد 40 عاماً من وفاتها
شخصيات
وحيدة خليل .. مريم البصرية التي فتنتها بغداد فصارت نجمتها
بروسلي التنين الذي فتح ابواب هوليود للاسيويين
حسين بيكار .. الرائد الأول لصحــافة الأطفـــال في مصـر
محمد مهر الدين .. فنان الهم الاجتماعي والانكسارات العراقية
النجمة زازا غابور: 9 زيجات في 99 عاماً
أحمد رامي شاعر الشباب الذي أحياه الحب وقتله ملاحقة الصحافة له أفشلت زواجه من أم كلثوم
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-973 ) متى وصل تبليغ إلى منظمات حزب البعث لإلقاء القبض على ناظم كزار حياً أو ميتاً؟
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) هل كانت علاقة حردان التكريتي الوثيقة مع الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء الأسبق أحد اسباب العداء بينه وبين صدام؟
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) لماذا تم اغتيال الفريق الطيار الركن حردان عبد الغفار التكريتي في الكويت؟
ناظم كزار . . سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) هل كان بيان 11 آذار 1970 خديعة ضد الحركة المسلحة الكردية وزعيمها البارزاني؟
ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973) ناظم كزار .. سيرة أقوى مدير أمن عام في تاريخ العراق السياسي الحديث (1968-1973)
طب وعلوم
مثل الطقس البارد في فصل الشتاء احد أكثر الأمور المزعجة بالنسبة لمرضى
تعرّف على الأضرار الخطيرة التي يسببها الميكرويف
الزنجبيل.. ينبوع الصحة في الشتاء
إذا كنت تزيل جلد الدجاج قبل تناوله.. توقف عن ذلك فوراً
7 أعشاب تقضي على الأرق
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
شامل عبد القادر
د. هاشم حسن التميمي
حسين عمران
حاتم حسن
سيارات
نصائح مهمة للعناية الدورية بالإطارات
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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