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قصة المشرق
 
 

جيش مقدام وسجل معطر بالبطولات !

تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،

 
 

 

أخبار وتقارير
 

منذ انطلاق العمليات العسكرية ارتفاع أعداد نازحي نينوى إلى أكثر من 190 ألف نازح

أعلنت لجنة الهجرة في مجلس النواب, أمس السبت, عن تجاوز أعداد نازحي

 
الخدمات البرلمانية تهدد باستجواب وزير النقل

أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، تسجيل مخالفات بحق نواقل الطيران

 
الحكيم: محاربة الإرهاب زادت من وعي العراقيين

أكد رئيس التحالف الوطني٬ عمار الحكيم٬ أمس السبت٬ ان محاربة الإرهاب

 
قال: الدين والعرف والقانون قواسم مشتركة لا يمكن عزل أحدها عن الآخر الشيخ الكصاب يدعو إلى التمسك بالأحكام الشرعية في حل النزاعات القبلية

انتقد الشيخ خالد عطار فالح الكصاب، شيخ عام عشائر (آل كليب) إحدى عشائر

 
 

ذاكرة عراقية
 
 

شخصيات من مدينة الكاظمية د. محمد فاضل الجمالي الدبلوماسي العراقي الأبرز خلال فترة الحكم الملكي

وعليه يُوضح السيد خيري أمين العمري في كتابه الخلاف بين البلاط الملكي

تأملات في ذاكرة سـيرة سـياسـي عراقـي من دفـترالذكـريـات

اتفاقية الجزائر.. والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 (الإجراءات والاتصالات السرية والمواقف الإقليمية والدولية ونتائج الاتفاقية السلبية على الحركة الكردية)

ذكريات عن (ساند هيرست).. وعبد الكريم قاسم يضع (أسهل) خطة لاحتلال لندن!

 

 
 
 

محليات
 

 

دعو إلى إجراء انتخابات نزيهة عشرات المتظاهرين يطالبون بـإقامة «إقليم البصرة» الذي طال انتظاره

تظاهر العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين٬ أمام مبنى ديوان محافظة

[ديلي ميل] البريطانية : الجواز العراقي الأسوأ مجدداً لعام 2017

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة [ديلي ميل] البريطانية، ان جواز السفر

جراء سوء الخدمات انتشار مرض (حبة بغداد) في مخيم للنازحين شمال بعقوبة

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى٬ أمس السبت٬ عن اصابة اكثر من 20

عربيه دوليه
 
 

 

ترامب يعد بتوفير 25 مليون وظيفة في الولايات المتحدة

 وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإيجاد 25 مليون وظيفة في سوق العمل

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جيمس ماتيس وزيراً للدفاع وجون كيلي وزيراً للأمن الداخلي

 صدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون

طلب من سيول القبض عليه لتورطه في قضية فساد القضاء الأميركي يلاحق شقيق بان كي مون

 قال مكتب المدعي العام خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية في مانهاتن

 

رياضة
 

معايير وشروط آسيوية تُربك أنديتنا ومختصون يطالبون بثورة للنهوض بالبنى التحتية لرياضتنا

معايير وشروط آسيوية تُربك أنديتنا ومختصون يطالبون بثورة للنهوض بالبنى التحتية لرياضتنا

خارج الإطار :المعسكرات الخارجية إصابة مباشرة !

بحر العلوم يدعو إلى إلغاء الدوري

18 دولة أكدت مشاركتها رسمياً كاظم الساهر يغني لماراثون بغداد بفيلم إعلاني

عبطان يحث الأندية على استيفاء أجور ممتلكاتها لتمويل الأنشطة وإدامة منشآتها وزارة الشباب والرياضة تدعم استثناء رؤساء الأندية المنجزين من شرط الاكتفاء بدورتين متتاليتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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