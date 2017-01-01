تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت
أخبار وتقارير
أفصح النائب عن التحالف الوطني، حسن سالم، عن أماكن ونسبة التلوث
حذرت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الجمعة، من “افلاس” البنك
أعلنت الشركة العامة للاتصالات والبريد٬ تخفيض اجور اجهزة خدمات
بغداد/ متابعة المشرق:
كشفت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عن اسم العراقي المعتقل من
ذاكرة عراقية
تُعد مَدينة بغداد ذات مكانة مهمة في تاريخ الحضارة الإنسانية، لما
قريباً.. وكالة الأنباء العراقية (واع) العزيزة ستعود إلى الحياة من جديد بعد فراق استمر 14 عاماً ضمن باقة شبكة الإعلام العراقي
نوري السعيد انـتـماء و ولاء عراقـي.. وأصـالة البغــدادي
ملاحظات وتصويب وتعقيب على ما ورد في كتاب (أحمد حسن البكر)
اقتصاد
البصرة تهدد شركات النفط بعواقب (غير سارة)
الدول الأوروبية تعتزم زيادة استثمارها في العراق
الصحة تخصص 200 مليون دينار لإعمار المؤسسات الصحية بأيسر الموصل
الاستثمار البرلمانية تدعو الحكومة إلى الإسراع بـإطلاق مستحقات المقاولين
واسط تسجل تراجعاً في إيرادات الساحة الحدودية بمنفذ زرباطية
محليات
أعلنت خلية اعلام الحشد الشعبي, أمس الجمعة, انطلاق المرحلة الثانية
دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، أمس الجمعة،
اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة توقيع اربعة عقود مع
عربيه دوليه
جاء إعلان مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة هيلاري كلينتون عزمها
أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور تركيا غضب
بينما يسير العالم، أنظمة وحكومات ومؤسسات وجمعيات، في طريق
رياضة
وصول الوفود المشاركة 24 دولة وصلت إلى بغداد للتسابق بماراثون المحبة والسلام
ماراثونيات : أكبر من مناسبة أروع من حدث
رئيس الوزراء يعلن انطلاقة الماراثون 74 عداء وعداءة من 24 دولة وشخصيات عالمية رياضية وصلت وزارة الشباب واللجنة الاولمبية دعمتا اتحاد ألعاب القوى ورئيس اتحاد غرب آسيا يعده بادرة للإعلان عن انتهاء الحظر الدولي
بعد تعذر استحصال سمات الدخول لتركيا وتركمانستان 24 دولة ستشارك في ماراثون بغداد الدولي والوفود تتوافد على بغداد
ماراثونيات : ماراثون بغداد فسحة أمل
عبطان: ندعم ماراثون بغداد الدولي ونعده منطلقاً لرفع الحظر
منبر المشرق
المؤسسات التي تخدم المواطن (وزارة الكهرباء)
بناء الإنسان قبل الأوطان
عظمة المسؤول العراقي !!
حقائق التاريخ والبحث عن الحقيقة
ترامب لاعب أم ورقة؟
ثقافة
(أقـراط ميـنـا) تـتدلـى في المنـافــي
الـــزنــاديــق
رحيل الأكاديمي الفلسطيني شوقي قسيس.. صاحب رواية (حيفا ليست قرطبة)
روايـة الخـيال الواقـعي
الاخيرة
أعربتِ الفنانة نجلاء بدر عن استيائها الشديد من الأخبار التي يتم تناقلها
ترامب مع زوجته الأولى بـإعلان بيتزا!
بعد عام من زفافهما زوج الممثلة الأردنية يحاول قتلها
فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
ممثل شهير ينتحر مباشرة على الهواء!
قوس قزح
طول القامة مِن المواصفات التي يُفضلها كثيرون، لكن ماذا لو ازداد
أمير سعودي يحجز 80 مقعداً لصقوره على متن الطائرة
100 شخص في مدينة الأقزام بالصين
في واقعة صادمة.. اعتقال سكان حي فرنسي بالكامل
لماذا كان داروين يأكل كل حيوان يكتشفه؟
شخصيات
محمد متولي الشعراوي .. إمام دعاة التحق بالأزهر برغم أنفه
صاحب أطول برنامج تلفزيوني كامل الدباغ .. قدّم (العلم للجميع) لمدة 34 عاماً
داخل حسن..بدأ الغناء عندما كان يخرج لرعي الأبقار
زوزو ماضي .. أدمنت الخمر وحاولت الانتحار وتزوجت تاجر مخدرات
السلطان عبد الحميد..لماذا كان خلعه وتمزيق حكمه هدفاً وغاية لا يمكن الرجوع عنها؟
شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.. أول مراسل حربي لنقل أحداث ثورة العشرين
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
ميلانيا ترامب .. عارضة الأزياء التي سكنت البيت الأبيض
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 عبد السلام عارف عارض مجيء الأكراد قائلاً لعبد الكريم قاسم: اكتب للبارزاني (برو .. برو) أي اذهب .. اذهب
(أميرُ صعاليكِ بَغداد) الشاعر عبد الأمير الحُصَيري اقتفاء أثر وصفحات من حياة وسيرة وقصائد جديدة كثير القراءة نظم الشعر في سن العاشرة
اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا استقال نوري السعيد بعد توقيعه على اتفاق مع مصطفى البارزاني في العام 1943؟
عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 تدهور غير مسبوق في وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان واستمرار معاناة النازحين في العراق
طب وعلوم
كشفت دراسة صينية حديثة، أن نوم كبار السن لمدة ساعة وسط النهار، فيما
الفلفل الحار يخفّض من وفيات أمراض القلب
خضروات الملفوف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
إذا كنتَ تريد تخفيف الوزن عليكَ أن تبكي
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
طه جزاع
علي الزبيدي
شامل عبد القادر
حسين عمران
جهاد زاير
سيارات
بيع مرسيدس موديل 1939 بسعر 6.6 مليون دولار
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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