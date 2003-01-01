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قصة المشرق
 
 

جيش مقدام وسجل معطر بالبطولات !

تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،

 
 

 

أخبار وتقارير
 

طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين عشرات الموظفين في الديوانية يقطعون الطريق العام

افاد شهود عيان في محافظة الديوانية، أمس اﻷربعاء، بأن تظاهرة

 
خبيرة في شؤون حقوق الإنسان: التعليم الحكومي هدر لوقت المعلم والطالب

اعتبرت الخبيرة في شؤون حقوق الإنسان سلامة الخفاجي٬ أمس

 
الخطوط الجوية العراقية تواصل حملات إدامة طائراتها

بجهود عراقية خالصة تواصل الخطوط الجوية العراقية حملاتها لادامة

 
لجنة اتصالات تؤكد: مشروع استثمار الإنترنت في الديوانية يشوبه الفساد

وصفت لجنة البلديات والاتصالات في مجلس محافظة الديوانية٬ امس

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

الأمانة تباشر بمشروع «الجباية الإلكترونية» لقوائم أجور الماء

اعلنت امانة بغداد، عن المباشرة بمشروع الجباية الالكترونية لقوائم

عربيه دوليه
 
 

 

البيت الأبيض: وزارتا الخارجية والأمن الوطني ستجريان دراسة لموضوع دخول المسلمين للبلاد

 أعلن البيت الأبيض أن وزارتي الخارجية والأمن الوطني ستجريان

اجتماع أستانة يؤكد نفوذ روسيا الراهن والمقبل في الشرق الأوسط

 أجمعت أوساط مراقبة للشؤون الروسية أن الظروف الإقليمية والدولية

السجن حتى 10 سنوات في الأردن لمروجي ومحاولي الالتحاق بتنظيمات إرهابية

 اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية احكاما تراوحت بين سبعة وعشرة

 
 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: السفير الأميركي الذي اغتيل كان يلتقي بعض العشائر الليبية لحثها على الفيدرالية

الأميرة بديعة شقيقة الأمير عبد الإله تتحدث عما كان يجري داخل القصر الملكي: الملك فيصـل الثانـي كـان يتجـول بين الناس من غير حراسة أو حماية خاصة

رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي: في ليبيا أجرينا انتخابات ولم تكن هناك دولة!

الأميرة بديعة شقيقة الأمير عبد الإله تتحدث عما كان يجري داخل القصر الملكي: ما أرويه هو وقائع عشتها بنفسي ومشاهدات شاهدتها بعيني وحكايات سمعتها بأذني أسردها كما هي

رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: شكّلنا جهاز الشرطة من 5000 عنصر وطلبنا لهم سيارات من قطر والإمارات

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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