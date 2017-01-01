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قصة المشرق
 
 

دور العشيرة والقبيلة بعد هزيمة داعش!

بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت

 
 

 

أخبار وتقارير
 

بأسعار أقل وبمدة سداد أطول الكشف عن وساطة روسية إيرانية لتصدير مليون برميل نفط عراقي شهرياً إلى مصر

كشف مسؤولون مصريون٬ عن زيارة مرتقبة لوفد نفطي مصري الى

 
الإعمار تعلن تجهيز المواد الإنشائية لدعم المشاريع الخدمية

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن قيامها بانتاج

 
دعوات نيابية لإيجاد حل لـ(سيطرة الصقور) عند مدخل الأنبار

دعا النائب عن محافظة الانبار٬ عادل المحلاوي٬ أمس الاربعاء٬ الى

 
مواطنون يناشدون رئيس هيئة الحج والعمرة بوقفة إنسانية بشمولهم بأداء الفريضة العام الحالي

ناشد مواطنون حصلوا على موافقات سابقة بالذهاب الى بيت الله الحرام

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

حذّرت من التوجه إلى المناطق الجبلية الأنواء تؤكد أن موجة ثلوج تضرب إقليم كردستان

حذرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان،

التجارة: تجهيز 900 نازح في مخيم قرب الحويجة بزيت الطعام والسكر

أعلنت وزارة التجارة٬ تجهيز 900 نازح بـ «زيت الطعام والسكر» في

القبض على عصابة لتزوير العملة الأجنبية في الأعظمية

ألقت قوة أمنية، القبض على عصابة لتزيور العملة الأجنبية في منطقة

عربيه دوليه
 
 

 

بان كي مون: لن أترشح لرئاسة كوريا الجنوبية

 نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الأمين العام السابق للأمم

فرنسا بدأت والسبحة كرّت النقاب محظور في هذه الدول!

 معركة القضاء على الإرهاب مستعرة في كل أنحاء العالم، وخصوصًا

رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق: حظر ترامب أعطى لداعش الحجة والخطوة ترفع خطر مهاجمتنا

 قال ليون بانيتا، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، إن تنظيم

 

رياضة
 

بعد تعذر استحصال سمات الدخول لتركيا وتركمانستان 24 دولة ستشارك في ماراثون بغداد الدولي والوفود تتوافد على بغداد

ماراثونيات : ماراثون بغداد فسحة أمل

عبطان: ندعم ماراثون بغداد الدولي ونعده منطلقاً لرفع الحظر

الكهرباء يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين

ماراثون بغداد بعيون الصحافة العالمية

نجوم الرياضة يتحدثون (لرسالة الماراثون) المشاركة في الكرنفال الرياضي الدولي وقفة بطولية من أجل العراق وشعبه.. ومطالبة بمواقف مسؤولة بالأفعال وليس بالأقوال.. والإنجاز يلامس سمعة بلدنا والرياضة فيه

 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا استقال نوري السعيد بعد توقيعه على اتفاق مع مصطفى البارزاني في العام 1943؟

عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 تدهور غير مسبوق في وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان واستمرار معاناة النازحين في العراق

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 مصطفى برزاني .. اتهمته الشيوعية بميوله الدينية والغرب اتهموه بالماركسية وبريطانيا سمته الملا الأحمر

عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة وعام كئيب للمدنيين في سوريا

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 في العام 1946 أصبح ملا مصطفى البارزاني قائداً عاماً لجيش جمهورية مهاباد في إيران

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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