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قصة المشرق
 
 

دور العشيرة والقبيلة بعد هزيمة داعش!

بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت

 
 

 

أخبار وتقارير
 

الحكيم: لا تسوية وطنية تحت الوصايات الدولية

رفض رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، قبول التسوية الوطنية بجعل

 
بعد منح خور عبد الله إلى الكويت جـبهة الإصـلاح تحـذّر من (سايكـس بيكـو) جـديـدة

حذرت جبهة الإصلاح النيابية، أمس الجمعة، مما سمته “سايكس بيكو”

 
دعوة إلى إعلان البصرة (دولة مستقلة)

دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، أمس الجمعة، أبناء

 
مخطوطات عبرية وآثار يهودية ضُبطت في كربلاء

تسلمت الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة مجموعة

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

التربية تعد محاضري محو الأمية بالتعيين

أعلنت وزارة التربية بأنها ستخصص نسبا لمحاضري محو الأمية في

أصيبوا في خطوط المواجهة ضد داعش الأمم المتحدة: نقل 6000 إصابة (خطرة) في الموصل إلى أربيل

أعلنت منظمة الأمم المتحد يوم أمس الجمعة عن نقلها اكثر من ستة آلاف

عربيه دوليه
 
 

 

اليوم .. أول محادثة هاتفية بين بوتين وترامب

 أعلن الكرملين امس الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره

وزيرة الخارجية السابقة ترفض التسجيل الخاص مادلين أولبرايت تهدد ترامب: سأصبح مسلمة

 أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت أنها ستسجل

التيار الصوفي في الجزائر يتأهب لخوض الانتخابات لأول مرة

 يستعد رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر باسين، للتقدم بقائمة

 

رياضة
 

ماراثون بغداد وضع اسمه على لائحة البطولات العالمية فيصل: نجاح الاتحاد في هذه التظاهرة العالمية سيدفعنا للمزيد من المبادرات المشاركون في ماراثون بغداد يستبقون النجاح بلهفة وثقة بتنظيم كبير وتغطية أكبر

ماراثونيات : الكرنفال البغــدادي

جليل حنون: ادعاءات النقل لا صحة لها.. والميناء متماسك

المشاركة بلغت 26 الأربعاء موعداً لوصول الوفود الرياضية.. والاتحاد

الزوراء يبدأ تحضيراته لمواجهة الفائز من مباراة اليوم

ديربي كربلاء والنجف ينتهي سلبياً

 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا أكد مصطفى برزاني أنه سيقدم على الانتحار

قصة جويا .. البريطانية الهاربة من شراك الإرهاب

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 ماذا احتوت رسالة الملا مصطفى برزاني الى جوزيف ستالين؟ وكيف وافق الأخير على إيواء برزاني وجماعته داخل الأراضي السوفيتية؟

رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: أردوغان أكد لي مراراً «أن الدولة لا دين لها»

رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: السفير الأميركي الذي اغتيل كان يلتقي بعض العشائر الليبية لحثها على الفيدرالية

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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