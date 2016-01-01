تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،
أخبار وتقارير
اكد عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، ان مشاريع المحافظة
طالبت النائبة عن محافظة نينوى، نورة البجاري، أمس الاثنين، وزارة الصحة
بحث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امس الاثنين، مع نائب رئيس هيئة
نفت وزارة التجارة، استلامها محصول الحنطة "العلفية" ضمن حملة تسويق من
ذاكرة عراقية
الزمان عُنصر سردي موجود إلا أنه غير مؤشر وغير مباشر، وهذا ما تفرضه
المفكر العراقي حسن العلوي في مرثية خاصة بـ(المشرق) : حـاتـم.. يا صديقـي سبقتـني إلى الموعـدالمحـتـوم
في المكتبات
سطــور أدبـيـة
اقتصاد
شمل ثلاث دول أخرى العراق يوسّع حظر استيراد الدواجن
أعلنت عزمها إدارته إلكترونياً مجلس واسط يبدأ إجراءات استملاك الساحة الحدودية بزرباطية
إنشاء مستشفيين (متطورين) بطريقة الاستثمار في ديالى
استكشاف نفطي في إقليم كردستان
الذهــب العــراقي يقفــز إلــى 196 ألف دينار للمثقال الواحد
محليات
قدمت امانة بغداد اعتذارا الى اهالي المناطق الواقعة ضمن قاطعي بلديتي الكرادة
أكد مجلس كرمة الفلوجة، أن تنظيم (داعش) دمر 50% من الدوائر الخدمية
بعد تحرير عدد من احياء مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي
عربيه دوليه
قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها ستستغل خطابا رئيسيا يتناول
قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ان الرئيس الاميركي المنتخب دونالد
في تصريح لافت، حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من أنه بلاده لن
رياضة
شنيشل: نأمل أن يحسم مصير تجريبية إيران بوقت مبكر
مصطفى عباس ينتظر إدارة العندليب لمنحه كتاب الاستغناء
عمومية الشطرنج تصادق على التقريرين الإداري والمالي
منتخب شباب الصالات يصل بيروت ويلتقي نظيره اللبناني مرتين
شهد تكريم الأبطال والمتميزين المؤتمر السنوي لألعاب القوى يشهد حضوراً فاعلاً ومناقشة مستفيضة لمنهاج الموسم الجديد
جردة حساب للجولة 17 من دوري الكرة النفط يمسك الصدارة.. والطلبة يواصل ملاحقته
منبر المشرق
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
فوائد تناول كوب يومي من شاي الكركم
فوائد مذهلة لمشروب الليمون بزيت الزيتون
تنويه
(داعش) ظاهرة خاصة.. تستوجب قوانين خاصة
ثقافة
رداً على موضوع للكاتب رشيد الخيون «بيت الحِكمة يصدر (الحياة الرُّوحية في بابل) مسروقاً» بيت الحكمة يشكّل لجنة تحقيقية ويوقف نشر وتوزيع الكتاب
اغْـضـَبْ ؟
الاتحاد العام للأدباء والكتاب يحتفي بالشاعر والناقد محمد رضا مبارك
نعمان عاشور.. رائد الواقعية المسرحية ونصير (الغلابة)
العثور على مقابلةٍ غير منشورة مع يوكيو ميشيما
الاخيرة
أطلقتِ المغنية السورية الشابة نور عرقسوسي التي اشتهرت خلال برنامج ذا
هالة صدقي تخوض تجربة التقديم
ملكة جمال السمراوات العرب تدخل عالم الدراما
انفجار فضائي سيشهده العالم عام 2022
(10) فتيات مغربيات يتنافسن على لقب ملكة جمال الأمازيغ
قوس قزح
احتفلَ الأمازيغ، برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والذي يصادف 12
العثور على 6000 سلحفاة في منزل مواطن هندي
كلاب كورية جنوبية تحصل على اللجوء بأميركا
هذا مصير السيارة التي صممها القذافي بنفسه
لأول مرة.. كردستان تفتتح (أكاديمية للزواج) لحل المشاكل الأسرية
شخصيات
الأديب زهدي الداوودي ..
الأميرة خديجة .. ابنة آخر الخلفاء العثمانيين وزوجة أغنى رجل بالعالم
بـــول ووكـــر .. نجم أفلام السباقات الذي قتلته السرعة
وحيدة خليل .. مريم البصرية التي فتنتها بغداد فصارت نجمتها
بروسلي التنين الذي فتح ابواب هوليود للاسيويين
حسين بيكار .. الرائد الأول لصحــافة الأطفـــال في مصـر
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: تسلمنا مقعد ليبيا في الجامعة العربية والأمم المتحدة قبل القبض على القذافي ومن ثم اغتياله
«اقتلعوا من جذورهم» 50 مليون طفل في العالم ضحية للحروب والعنف والاضطهاد
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: فوجئنا باعتراف ساركوزي بنا
ليونيد روجوزف..الطبيب الروسي الذي أجرى عملية جراحية لنفسه!
الحرب العالمية الثالثة قادمة في الـ2017.. هذه أرضها الخصبة
طب وعلوم
«اجعل الطعام هو دوائك، واجعل الدواء هو طعامك» كما تقول تلك الكلمات على
هذه الفيتامينات يجب تناولها بعد الأربعين
مضادات الأكسدة بلبن الأم والكيوي تساعد في منع أمراض الكبد
نصائح للوقاية من أعراض الربو في فصل الشتاء
تعرّف على الأضرار الخطيرة التي يسببها الميكرويف
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
شامل عبد القادر
رحيل حاتم حسن
د. هاشم حسن التميمي
حسين عمران
سيارات
نصائح مهمة للعناية الدورية بالإطارات
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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