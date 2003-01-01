تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،
أخبار وتقارير
افاد شهود عيان في محافظة الديوانية، أمس اﻷربعاء، بأن تظاهرة
اعتبرت الخبيرة في شؤون حقوق الإنسان سلامة الخفاجي٬ أمس
بجهود عراقية خالصة تواصل الخطوط الجوية العراقية حملاتها لادامة
وصفت لجنة البلديات والاتصالات في مجلس محافظة الديوانية٬ امس
ذاكرة عراقية
مِن أبرز أعيان آل العكيلي, من الطالبيين الهواشم الاشراف ومن اعلام
ملاحظات وتصويب وتعقيب على ما ورد في كتاب (أحمد حسن البكر)
ملاحظات وتصويب وتعقيب على ما ورد في كتاب (أحمد حسن البكر)
بين موقفين تاريخيين موقف مندوب العراق في الأمم المتحدة د. عبد المجيد عباس الحيدري بعد 14 تموز 1958 و موقف د. محمد الدوري بعد الغزو الأمريكي في آذار 2003
اقتصاد
البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع الدولار
تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التخطيط تعتزم إجراء مسح جديد للفقر في العراق
العراق يرفع إنتاج الغاز إلى 5300 طن يومياً
كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة زيادة استثماراتها في العراق
العتبة الحسينية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مطار كربــــلاء
محليات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “مخاطر شديدة” تهدد نحو 750 ألف
اعلنت امانة بغداد، عن المباشرة بمشروع الجباية الالكترونية لقوائم
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنها بصدد إطلاق نظام الكتروني
عربيه دوليه
أعلن البيت الأبيض أن وزارتي الخارجية والأمن الوطني ستجريان
أجمعت أوساط مراقبة للشؤون الروسية أن الظروف الإقليمية والدولية
اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية احكاما تراوحت بين سبعة وعشرة
رياضة
الأردن تعتـذر عـن ملاقـاة منتـخبنـا تجـريبيـاً
خارج الإطار : مارثونيات بغداد السلام
أصبح العدد 22 عُمان تنضم للدول المشاركة في مارثون بغداد الدولي
المحترفان الأفريقيان ضمن خيارات القوة الجوية الآسيوية
اتحاد الطائرة يحدد مواعيد انطلاق دوري الفئات العمرية إعلان المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي وإقامة الانتخابات الفرعية في الموعد المحدد
عادل عجر: التدخل في عملي وراء استقالتي من مهمة تدريب كرة الحسين
منبر المشرق
وزارة الداخلية ترد: لا جريمة في مخيم المنصور
المودعون في مصرف الرشيد بالحلة يشكون الابتزاز!
وداعاً يا زميلي (حاتم حسن)
ترامب والترقب العربي
العراقيون تحت خط الفقر واستيراد العمال الأجانب في تزايد
ثقافة
(جائزة التوأم) للروائية ميسلون هادي.. تجربة استثنائية في قراءة العلاقة بين الماضي والحاضر
الـــزنــاديــق
اليوم.. مئة شاعر عربي في معرض القاهرة الدولي للكتاب
صدور الأعمال السياسية الكاملة للشـاعر والكـاتب فـوزي الأتروشـي
نشر قصة لم تكن معروفة لمارك توين
الاخيرة
رفضَ طالب بريطاني عرضا مغريا قدمه مستثمرون أميركيون يقضي
راغب علامة: لا صداقة بيني وبين أحلام
نيكول سابا: لا أنسى فضل عادل إمام عليّ
غادة عبدالرازق: أعاني من الوسواس
العثور على مغنية الأغنية الشهيرة (لامبادا) جثة متفحمة داخل سيارتها
قوس قزح
فِي المتوسط يصل طول الرجال في هولندا إلى 184 سنتيمترًا، أما
لماذا كان الرجال في بريطانيا يبيعون زوجاتهم في القرن السابع عشر ؟
فنلندا تقدم رواتب مجانية لمواطنيها
مؤسس الفيسبوك مارك زوكيربيرغ أمام القضاء بتهمة السرقة
70 تحت الصفر.. عجائب أبرد قرية مأهولة في العالم
شخصيات
شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.. أول مراسل حربي لنقل أحداث ثورة العشرين
الجاسوسة الراقصة (ماتا هاري) شيطان في جسد امرأة!
كبوتشي .. مطران قاوم واعتقل ونفي لأجل فلسطين
الأديب زهدي الداوودي ..
الأميرة خديجة .. ابنة آخر الخلفاء العثمانيين وزوجة أغنى رجل بالعالم
بـــول ووكـــر .. نجم أفلام السباقات الذي قتلته السرعة
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: السفير الأميركي الذي اغتيل كان يلتقي بعض العشائر الليبية لحثها على الفيدرالية
الأميرة بديعة شقيقة الأمير عبد الإله تتحدث عما كان يجري داخل القصر الملكي: الملك فيصـل الثانـي كـان يتجـول بين الناس من غير حراسة أو حماية خاصة
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي: في ليبيا أجرينا انتخابات ولم تكن هناك دولة!
الأميرة بديعة شقيقة الأمير عبد الإله تتحدث عما كان يجري داخل القصر الملكي: ما أرويه هو وقائع عشتها بنفسي ومشاهدات شاهدتها بعيني وحكايات سمعتها بأذني أسردها كما هي
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: شكّلنا جهاز الشرطة من 5000 عنصر وطلبنا لهم سيارات من قطر والإمارات
طب وعلوم
كشفت دراسة صينية حديثة، أن نوم كبار السن لمدة ساعة وسط النهار، فيما
الفلفل الحار يخفّض من وفيات أمراض القلب
خضروات الملفوف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
إذا كنتَ تريد تخفيف الوزن عليكَ أن تبكي
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
طه جزاع
شامل عبد القادر
د. هاشم حسن التميمي
حسين عمران
سيارات
احذر من استخدام الإطارات الرياضية على الطرق العادية
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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