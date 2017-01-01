تصفح المشرق دجتال
قصة المشرق
تاريخ تأسيس الجيش العراقي هو أقدم من تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،
أخبار وتقارير
أعلنت لجنة الهجرة في مجلس النواب, أمس السبت, عن تجاوز أعداد نازحي
أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، تسجيل مخالفات بحق نواقل الطيران
أكد رئيس التحالف الوطني٬ عمار الحكيم٬ أمس السبت٬ ان محاربة الإرهاب
انتقد الشيخ خالد عطار فالح الكصاب، شيخ عام عشائر (آل كليب) إحدى عشائر
ذاكرة عراقية
وعليه يُوضح السيد خيري أمين العمري في كتابه الخلاف بين البلاط الملكي
تأملات في ذاكرة سـيرة سـياسـي عراقـي من دفـترالذكـريـات
اتفاقية الجزائر.. والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 (الإجراءات والاتصالات السرية والمواقف الإقليمية والدولية ونتائج الاتفاقية السلبية على الحركة الكردية)
ذكريات عن (ساند هيرست).. وعبد الكريم قاسم يضع (أسهل) خطة لاحتلال لندن!
اقتصاد
البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع الدولار
تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التخطيط تعتزم إجراء مسح جديد للفقر في العراق
العراق يرفع إنتاج الغاز إلى 5300 طن يومياً
كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة زيادة استثماراتها في العراق
العتبة الحسينية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مطار كربــــلاء
محليات
تظاهر العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين٬ أمام مبنى ديوان محافظة
كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة [ديلي ميل] البريطانية، ان جواز السفر
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى٬ أمس السبت٬ عن اصابة اكثر من 20
عربيه دوليه
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإيجاد 25 مليون وظيفة في سوق العمل
صدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون
قال مكتب المدعي العام خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية في مانهاتن
رياضة
معايير وشروط آسيوية تُربك أنديتنا ومختصون يطالبون بثورة للنهوض بالبنى التحتية لرياضتنا
معايير وشروط آسيوية تُربك أنديتنا ومختصون يطالبون بثورة للنهوض بالبنى التحتية لرياضتنا
خارج الإطار :المعسكرات الخارجية إصابة مباشرة !
بحر العلوم يدعو إلى إلغاء الدوري
18 دولة أكدت مشاركتها رسمياً كاظم الساهر يغني لماراثون بغداد بفيلم إعلاني
عبطان يحث الأندية على استيفاء أجور ممتلكاتها لتمويل الأنشطة وإدامة منشآتها وزارة الشباب والرياضة تدعم استثناء رؤساء الأندية المنجزين من شرط الاكتفاء بدورتين متتاليتين
منبر المشرق
وزارة الداخلية ترد: لا جريمة في مخيم المنصور
المودعون في مصرف الرشيد بالحلة يشكون الابتزاز!
وداعاً يا زميلي (حاتم حسن)
ترامب والترقب العربي
العراقيون تحت خط الفقر واستيراد العمال الأجانب في تزايد
ثقافة
كمال خالد.. فنان متمسك بالفن الكلاسيكي
المقابلات تختتم اليوم وبينهم عراقيون 150 شاعراً من 27 دولة في انطلاق مسابقة (أمير الشعراء)
أسئلة تصدعُ الرأس
بحث جبرا إبراهيم جبرا عن وليد مسعود.. الاقتلاع وجدلية الذات الفلسطينية
آت
الاخيرة
عثرتِ الشرطة البرازيلية على جثة المغنية لوالوا براز فييرا متفحمة تمامًا داخل
يسرا: (الإيدز) سبب اعتذاري عن الأعمال الفنية
اعتقال امرأة لوحت بعلم فلسطين لـ(جيجي وبيلا حديد)
إطلاق طائرة تكسي في بريطانيا هذا العام
من الدولة الوحيدة التي حظرت التدخين؟
قوس قزح
تُعد قرية أويمياكون الروسية، الواقعة في سيبريا، والتي تبعد عن العاصمة
الإعدام لباكستانية أحرقت ابنتها حية
اللوحة الإعلانية الأشهر في لندن تنطفئ
نفوق الغوريلا الأكبر سناً في العالم عن عمر ناهز الـ60 عاماً
لماذا يرتدي رواد الفضاء بدلة برتقالية اللون؟
شخصيات
شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.. أول مراسل حربي لنقل أحداث ثورة العشرين
الجاسوسة الراقصة (ماتا هاري) شيطان في جسد امرأة!
كبوتشي .. مطران قاوم واعتقل ونفي لأجل فلسطين
الأديب زهدي الداوودي ..
الأميرة خديجة .. ابنة آخر الخلفاء العثمانيين وزوجة أغنى رجل بالعالم
بـــول ووكـــر .. نجم أفلام السباقات الذي قتلته السرعة
المرأة
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة في مخ الطفل
أفضل 5 وجبات لأسرتك لمواجهة الحر
كيف تعرفين أنك حامل ببنت أو ولد بدون (سونار)؟
هل يموت الحب بعد الزواج؟
تصرفات تقومين بها تجعله يملّ من الحياة الزوجية
ملفات و قضايا
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: شكّلنا جهاز الشرطة من 5000 عنصر وطلبنا لهم سيارات من قطر والإمارات
سبب مقتل جون كينيدي يتضح بعد 50 سنة من اغتياله
رئيس الحكومة الليبية بعد القذافي محمود جبريل: أعتقد أن الإمام الصدر اغتيل على يد عبدالله حجازي أو سعيد راشد
كيف أنقذت هذه المرأة حياة أكثر من مليار شخص؟
رئيس الحكومة الليبية بعد الثورة محمود جبريل: القذافي احتفظ بجثة الكيخيا في ثلاجة فاعتقدنا أنها لموسى الصدر
طب وعلوم
كشفت دراسة صينية حديثة، أن نوم كبار السن لمدة ساعة وسط النهار، فيما
الفلفل الحار يخفّض من وفيات أمراض القلب
خضروات الملفوف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
إذا كنتَ تريد تخفيف الوزن عليكَ أن تبكي
ماذا يفعل تناول فص من الثوم يومياً لصحتك؟
شباب
ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية السيئة جعلتك تهاجر وتبتعد عن
12 عادة تصيبك بالعقم من دون أن تعلم
أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
هذا ما يحصل للرجل إذا تزوج بعد الـ 40
اعرف كيف تقرر المرأة إن كنت تصلح للزواج منها أم لا
أعمدة
شامل عبد القادر
حسين عمران
طه جزاع
د. هاشم حسن التميمي
سيارات
إشارات اليد في عالم قيادة السيارات .. تعرّف على وظائفها
يستقبل رئيس مجلس الإدارة آراءكم بشأن الموقع
وتطوير أبوابه على العنوان البريدي التالي :
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رواية
أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض
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حكاية
أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على
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رأي
الديمقراطية التوافقية والريع النفطي في العراق
العلاج بالصدمة للحفاظ على دماء العراقيين داخل المنطقة الخضراء!!
مهاجمون لبناء الدولة
يستهدفون كيان الدولة
التجنيد الإلزامي بين الواقـع والطموح
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