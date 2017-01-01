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قصة المشرق
 
 

دور العشيرة والقبيلة بعد هزيمة داعش!

بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم قُصّت

 
 

 

أخبار وتقارير
 

طالب الحكومة بالتدخل سريعاً لإنقاذ المدنيين نائب عن التحالف الوطني يكشف عن أماكن ونسبة تلوث (كسرة وعطش) بالإشعاع

أفصح النائب عن التحالف الوطني، حسن سالم، عن أماكن ونسبة التلوث

 
النزاهة النيابية تحذّر من (إفلاس) البنك المركزي

حذرت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الجمعة، من “افلاس” البنك

 
الاتصالات: تخفيض أسعار أجهزة خدمات (WIFI) إلى 35 ألف دينار بدلاً من 110

أعلنت الشركة العامة للاتصالات والبريد٬ تخفيض اجور اجهزة خدمات

 
استولى على أموال الوزارة وحوّلها إلى خارج البلاد العراق يطالب الأردن بتسليم معتقل محكوم بـ180 سنة تشكيل (فريق فني) لاسترداد أموال العراق في الخارج

بغداد/ متابعة المشرق: كشفت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عن اسم العراقي المعتقل من

 
 

 

 
 
 

محليات
 

 

تمهيداً لعمليات تحرير جنوبي كركوك الحشد الشعبي يؤمّن طرق الإمداد بين صحراء نينوى ومكحول والحويجة

أعلنت خلية اعلام الحشد الشعبي, أمس الجمعة, انطلاق المرحلة الثانية

دعا إلى التريث بقرار الخصخصة نائب يرجح أن يكون إنتاج الكهرباء (أسوأ) في الصيف المقبل

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، أمس الجمعة،

ضمن قرض البنك الدولي عقود لإعادة إعمار جسور في الأنبار وصلاح الدين

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة توقيع اربعة عقود مع

عربيه دوليه
 
 

 

هيلاري كلينتون: هذه قصة فشلي

 جاء إعلان مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة هيلاري كلينتون عزمها

ميركل تُغضب أردوغان بـ(الإرهاب الإسلامي)

 أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور تركيا غضب

الجزائر تغازل الإسلاميين بحثاً عن دور إقليمي

 بينما يسير العالم، أنظمة وحكومات ومؤسسات وجمعيات، في طريق

 

رياضة
 

وصول الوفود المشاركة 24 دولة وصلت إلى بغداد للتسابق بماراثون المحبة والسلام

ماراثونيات : أكبر من مناسبة أروع من حدث

رئيس الوزراء يعلن انطلاقة الماراثون 74 عداء وعداءة من 24 دولة وشخصيات عالمية رياضية وصلت وزارة الشباب واللجنة الاولمبية دعمتا اتحاد ألعاب القوى ورئيس اتحاد غرب آسيا يعده بادرة للإعلان عن انتهاء الحظر الدولي

بعد تعذر استحصال سمات الدخول لتركيا وتركمانستان 24 دولة ستشارك في ماراثون بغداد الدولي والوفود تتوافد على بغداد

ماراثونيات : ماراثون بغداد فسحة أمل

عبطان: ندعم ماراثون بغداد الدولي ونعده منطلقاً لرفع الحظر

 
 
 
 

ملفات و قضايا
 
 

ميلانيا ترامب .. عارضة الأزياء التي سكنت البيت الأبيض

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 عبد السلام عارف عارض مجيء الأكراد قائلاً لعبد الكريم قاسم: اكتب للبارزاني (برو .. برو) أي اذهب .. اذهب

(أميرُ صعاليكِ بَغداد) الشاعر عبد الأمير الحُصَيري اقتفاء أثر وصفحات من حياة وسيرة وقصائد جديدة كثير القراءة نظم الشعر في سن العاشرة

اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا استقال نوري السعيد بعد توقيعه على اتفاق مع مصطفى البارزاني في العام 1943؟

عشر قصص إنسانية ينبغي ترقبها في عام 2017 تدهور غير مسبوق في وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان واستمرار معاناة النازحين في العراق

 
 
 
 
 

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صنــدوق الإسـكـــان: تخصيص خمسة تريليونات دينار قروضاً للمواطنين


أكد صندوق الإسكان، أمس الثلاثاء، قرب إطلاق التعليمات الجديدة بشأن قروض

 

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أثناء الثورة العارمة التي أطاحت برؤوس الفساد في البلد، وبعد كل الدماء التي


أريقت، ظلت الشعارات معلقة في الشوارع والساحات، وبقي الظلم ينشر سواده على

 
 

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